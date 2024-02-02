На ТЭЦ в Бишкеке произошла авария

Пострадали трое сотрудников

БИШКЕК, 2 февраля. /Корр. ТАСС /. Авария произошла на ТЭЦ в Бишкеке, которая является одним из самых мощных генерирующих электричество объектов в республике. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики республики.

"На ТЭЦ Бишкека возникла нештатная ситуация, подробности выясняются", - заявил представитель Минэнерго.

По его словам, этот факт не отразится на обеспечении населения электричеством. По предварительным данным, в результате аварии вышел из строя один из котлов станции. "Принимаются меры по ликвидации последствий частичного выхода из строя оборудования", - заверили в Минэнерго.

Во время аварии на ТЭЦ пострадали трое сотрудников.

Жители Бишкека в соцсетях сообщают о снижении температуры радиаторов отопления в квартирах. Школы города переведены на онлайн-режим обучения.