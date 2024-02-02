СМИ: турецкая полиция освободила заложников в пригороде Стамбула

Семь человек почти 10 часов удерживались вооруженным мужчиной на предприятии компании Procter & Gamble

СТАМБУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Все семь заложников, которые почти 10 часов удерживались вооруженным мужчиной на предприятии компании Procter & Gamble вблизи Стамбула Коджаэли, освобождены. Сам он задержан, сообщил телеканал Habetrturk.

Ранее телеканал NTV сообщал со ссылкой на губернатора провинции Коджаэли, что мужчина был ликвидирован. Впоследствии эта информация была скорректирована.

По данным местных властей, заложников захватил бывший сотрудник предприятия по имени Ибрагим. Он был задержан спецназом и доставлен в полицию.

Инцидент произошел в четверг. В сюжетах, которые показывали с места ЧП местные телекомпании, было видно, что не теле мужчины находился пояс, предположительно с самодельным взрывным устройством.

Ранее сообщалось, что захвативший заложников пошел на такие радикальные действия в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа.