Бывшего начальника следствия полиции Кызыла осудили за взятку

Он получил семь лет колонии строгого режима

ТАСС, 2 февраля. Кызылский городской суд приговорил бывшего начальника следственного отдела СУ УМВД России по Кызылу к семи годам колонии строгого режима за взятку в 140 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Республики Тыва.

"Кызылский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела СУ УМВД РФ по г. Кызылу. Он признан виновным по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в период с октября по ноябрь 2019 года подсудимый вымогал у местного жителя деньги. "Он угрожал мерой пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Бывший начальник следственного отдела получил лично от местного жителя взятку в сумме 140 тыс. рублей за выполнение незаконных действий по способствованию в принятии решения о переквалификации действий мужчины на менее тяжкий состав преступления, а также за бездействие, выраженное в непринятии мер по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу по указанному уголовному делу", - пояснили в прокуратуре.

Суд также приговорил экс-начальника следствия полиции Кызыла к штрафу в 280 тыс. рублей и лишил его специального звания подполковника юстиции.