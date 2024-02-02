Суд оставил решение об аресте вице-мэра Барнаула без изменений

Антона Шеломенцева обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Алтайский краевой суд оставил без изменений решение об аресте заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, который обвиняется в получении взятки в 2 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Индустриального районного суда города Барнаула от 12 января оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвоката обвиняемого - без удовлетворения. Адвокат просил отменить постановление и избрать обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде или домашнего ареста", - сообщили в пресс-службе.

Шеломенцев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере). По данным следствия, в 2020 году он, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 млн рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок.