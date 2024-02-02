Жителя Приморья обвиняют в жестоком убийстве собаки

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Житель Приморского края обвиняется в жестоком обращении с животным в присутствии несовершеннолетнего. Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, наказание по этой статье может составить до пяти лет лишения свободы.

"По версии следствия, в октябре 2023 года молодой человек во дворе частного дома в селе Зеленовка Спасского района в присутствии малолетнего ребенка нанес семь ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, после чего применил к животному физическую силу, подняв и бросив на землю. Затем обвиняемый разместил видеозапись, на которой были зафиксированы его преступные действия, в публичный доступ сети Интернет", - сообщили в ведомстве.

В результате преступления собака погибла. Было возбуждено уголовное дело. Оно будет направлено в Спасский районный суд.

Мужчина обвиняется в преступлении, предусмотренном пунктами "б", "г" ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с публичной демонстрацией, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях). Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет лишения свободы.