СМИ: из-за взрыва и пожара на автозаправке в Кении погибли по меньшей мере два человека

По данным газеты Standard, около 300 пострадали

НАЙРОБИ, 2 февраля. /ТАСС/. Как минимум два человека погибли в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на автозаправке в Найроби. Об этом сообщила местная газета Standard со ссылкой на городские власти.

По ее данным, взрыв произошел 1 февраля незадолго до 00:00, после чего начался крупный пожар, распространившийся на близлежащие дома.

Кенийская организация Красного Креста в свою очередь сообщила о 298 пострадавших в результате инцидента. 271 из них был госпитализирован.

Пожар тушат, население эвакуируют. Жителям оказывают первую помощь, задействовано несколько чрезвычайных служб города.