В Монголии дополнительно расследуют уголовное дело сбежавшего за границу экс-министра

Тунжиний Бадамжунай подозревается в совершении преступлений по статьям "злоупотребление властью и служебным положением", "взяточничество" и "отмывание денег"

УЛАН-БАТОР, 2 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Улан-Батора проведет дополнительное расследование дела экс-министра продовольствия и сельского хозяйства Монголии Тунжиний Бадамжуная, которого первым вернули в страну в рамках поиска граждан, скрывшихся от следствия за границей. Об этом сообщил Апелляционный уголовный суд Улан-Батора.

"Решение суда первой инстанции о дополнительном расследовании по уголовному делу экс-депутата парламента, бывшего министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Тунжиний Бадамжуная, которого арестовали на Филиппинах и вернули в страну, остается в силе. Дело возвратят в прокуратуру" - гласит решение суда.

Бывший политик подозревается в совершении преступлений по статьям "злоупотребление властью и служебным положением", "взяточничество" и "отмывание денег". В какой период они могли быть совершены, следственные органы пока не сообщают.

В 2000-2004 годах Тунжиний Бадамжунай работал в мэрии Улан-Батора. В 2004 и 2008 годах успешно избирался депутатом парламента Монголии, в 2008-2012 годах занимал пост министра сельского хозяйства и развития сельских районов.

Антикоррупционное агентство неоднократно предлагало приостановить депутатские полномочия Тунжиний Бадамжуная для расследования незаконной приватизации, банкротства банков, траты государственных денег в зарубежных казино. Также политик подозревался в присвоении сотен миллионов тугриков из Фонда поддержки малого и среднего бизнеса. В декабре 2018 года экс-министр пересек монголо-китайскую границу, опасаясь предъявления обвинений в коррупции, и с тех пор на родину не возвращался.

Правительство Монголии объявило 2023 год годом борьбы с коррупцией и начало реализацию комплексного плана "Пять Ш". Это начальная буква названий пяти операций, в том числе "Шувуу" (птица), которая направлена на розыск более 90 сбежавших за рубеж коррупционеров, аннулирование их загранпаспортов и блокировку банковских счетов. При выходе из самолета экс-министру предъявили ордер на арест по подозрению в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. С 10 июля 2023 года суд перевел арестованного под домашний арест с запретом на выезд за границу.