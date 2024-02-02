Под Красноярском задержали подозреваемого в убийстве девушки около 15 лет назад

Им оказался 42-летний житель Березовского района, который познакомился с убитой в клубе

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве девушки в феврале 2009 года. Об этом сообщили журналистам в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Задержан подозреваемый в убийстве женщины", - сообщили в ведомстве. Как уточнили в региональном главке МВД, подозреваемого в убийстве 15-летней давности задержали сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии.

В феврале 2009 года в правоохранительные органы поступила информация от жительницы Новоселовского района об исчезновении ее 23-летней дочери. Тогда девушку не нашли, уголовное дело приостановили. В 2024 году сотрудники полиции и Следственного комитета установили причастность 42-летнего жителя Березовского района к убийству.

По версии следствия, мужчина 4 февраля 2009 года познакомился с девушкой в клубе и пригласил ее домой. Подозреваемый начал оказывать девушке знаки внимания, но та отвергла его. После чего мужчина убил девушку, а ее тело вывез на санках за территорию поселка и оставил в овраге.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.