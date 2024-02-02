Контейнеры с формой ВСУ задержали в Забайкалье на транзитном рейсе через Китай в Польшу

В Читинской таможне заявили, что груз был задекларирован как спортивная и рабочая одежда

ЧИТА, 2 февраля. /ТАСС/. Военную форму с символикой Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) "Забайкальск" в грузовом поезде, который следовал транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев.

"Груз транзитом шел через Китай в Польшу. По декларации шла спортивная и рабочая одежда. На ЖДПП при досмотре ИДК (инспекционно-досмотровый комплекс - прим. ТАСС) просвечивает каждый контейнер. И он показал, что там не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам. Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии", - сказал Игнатьев.

Всего задержано восемь контейнеров, идет досмотр их содержимого. Начальник таможни отметил, что баулы были запакованы заводским способом, спрессованы и помещены в вакуумную упаковку. Поэтому после распаковки одного контейнера требуется 5-6 дополнительных, чтобы запаковать все обратно.

"Идут следственные действия, мы еще не все контейнеры успели досмотреть. Может, это и не в Китае изготавливали. ФСБ уже работает по полной программе. Зеленая форма, как положено, - воинское обмундирование. На бирках не указан изготовитель, но на украинском языке написано, что это [военная форма]. Досматривать будем еще примерно неделю. Уголовного дела еще нет", - уточнил Игнатьев ТАСС.

Он отметил, что после начала специальной военной операции на Читинской таможне сложилась традиция отправлять конфискованные товары в качестве гуманитарной помощи для российских бойцов. Это касается различных инструментов, одежды и средств личной гигиены.