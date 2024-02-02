На Таймыре пьяный мужчина влетел на снегоходе в окно административного здания

По данным полиции, он погиб

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Мужчина на снегоходе влетел в окно административного здания на Таймыре на севере Красноярского края. По предварительной информации, он был пьян, в результате происшествия мужчина погиб. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"22-летний житель поселка Носок на принадлежащем ему снегоходе "Ямаха", не имея соответствующего водительского удостоверения, и, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, столкнулся со стеной административного здания, влетев в окно", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что мужчина умер от полученных травм на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства, назначены судебно-медицинские экспертизы.