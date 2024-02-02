В Новосибирске арестовали троих фигурантов дела о похищении подростка

Еще одного подозреваемого отправили под домашний арест

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. В Новосибирске троих молодых людей, организовавших похищение 16-летнего подростка в кафе, заключили под стражу. Еще одному фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура поддержала избрание меры пресечения в отношении подозреваемых и контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту похищения человека и вымогательства. Задержаны четверо мужчин. Одному из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, троим мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Накануне следственное управление СК РФ по Новосибирской области сообщило о задержании четырех человек по подозрению в похищении и вымогательстве. В пресс-службе ГУ МВД по региону пояснили, что задержание проводили сотрудники управления Уголовного розыска новосибирской полиции при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по области. Задержанным от 19 до 22 лет.

В конце декабря подозреваемые встретили 16-летнего подростка в одном из кафе в Железнодорожном районе Новосибирска. Применяя насилие, они вывели его из развлекательного учреждения и посадили в автомобиль. Затем молодые люди потребовали у подростка отдать им деньги, похитили средства с его банковской карты и скрылись с места преступления.