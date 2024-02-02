На шахте Ялевского компании "СУЭК-Кузбасс" провели обыски

По данным правоохранительных органов, на объекте занижали уровень метана

КЕМЕРОВО, 2 февраля. /ТАСС/. Факт занижения уровня метана выявили на шахте имени В. Д. Ялевского в Кемеровской области, принадлежащей компании "СУЭК-Кузбасс", возбудили уголовное дело. Превышение концентрации на шахте могло привезти к возникновению аварийной ситуации, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В рамках возбужденного уголовного дела в отношении неустановленных лиц по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) на территории шахты имени Ялевского прошли обыски", - сказал собеседник агентства.

По его словам, неустановленные лица неоднократно подменяли значения в автоматизированной системе управления аэрогазового контроля "Мирон III" на шахте. Таким образом занижались показатели уровня метана, чтобы не приостанавливать работы. "Это причинило вред критической инфраструктуре России, создало риск возникновения аварийных ситуаций на шахте, являющейся опасным производственным объектом", - добавил собеседник.

ТАСС направил запрос в компанию "СУЭК-Кузбасс".

СУЭК - угольно-энергетическая компания, работает в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. В Кузбассе СУЭК ведет добычу каменного угля на трех разрезах и семи шахтах, в регионе у компании также пять углеобогатительных фабрик.