В Курской области возбудили дело по факту нападения мужчины на ребенка в магазине

По данным правоохранительных органов, нападавший находился в состоянии сильного опьянения

КУРСК, 2 февраля. /ТАСС/. В Курской области возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины на малолетнего ребенка в магазине Курчатова, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Прокуратура Курской области взяла на контроль расследование возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "в", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту покушения на убийство малолетнего ребенка", - говорится в распространенном сообщении.

1 февраля правоохранители задержали мужчину, который ударил ребенка в магазине в Курской области. В момент инцидента нападавший находился в состоянии сильного опьянения.