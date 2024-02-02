В Оренбурге грузовик сбил трех пешеходов

ТАСС, 2 февраля. Грузовик сбил трех пешеходов в Оренбурге, в том числе семилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
ДТП случилось утром на улице Советской в оренбургском поселке Каргала.
"21-летний водитель автомобиля "ГАЗ", не убедившись в безопасности при движении задним ходом, допустил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП семилетний пешеход скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи", - сообщили в управлении. Женщинам-пешеходам 33 и 52 лет понадобилась медицинская помощь.