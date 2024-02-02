В Приморье рыбодобытчик получил три года условно за дачу взятки трепангом

Его также оштрафовали на 450 тыс. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 2 февраля. /ТАСС/. Хасанский районный суд Приморского края признал местного предпринимателя виновным в даче взятки должностному лицу. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, взятка составила 10 тыс. рублей и 12 кг краснокнижного трепанга.

"В судебном заседании установлено, что с ноября 2021 года по декабрь 2022-го осужденный передал ветеринарному врачу бюджетного учреждения взятку в размере 10 тыс. рублей и 12 кг трепанга за непроведение исследований безопасности пяти партий трепанга общей массой 2,4 тонны и внесение недостоверных сведений в государственную информационную систему "Меркурий". Хасанский районный суд постановил обвинительный приговор в отношении 48-летнего директора рыбодобывающей организации", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий). С учетом позиции прокурора суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года условно, с испытательным сроком три года. Также подсудимому назначили штраф в 450 тыс. рублей.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории Дальнего Востока, но его выращивают на морских фермах.