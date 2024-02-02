В Югре выясняют обстоятельства издевательств ученика над одноклассниками

По данным СМИ, один из первоклассников приносил в школу пневматический пистолет, нож и вейп, который заставлял курить других детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа проводит проверку информации о возможных издевательствах над детьми в одной из школ Сургута. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокуратура Сургута организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, о неправомерных действиях школьников. В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что ученик первого класса школы №8 со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, избивает длительное время одного из них, угрожает, а также приносит в учебное заведение запрещенные предметы", - говорится в сообщении.

При проведении проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе.

Как сообщается в местных СМИ, один из первоклассников приносил в школу пневматический пистолет, нож и вейп, который заставлял курить других детей.