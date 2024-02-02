Что известно об аварии на ТЭЦ в Бишкеке

Пять человек пострадали в результате аварии на ТЭЦ в Бишкеке, оставившей без тепла и горячей воды несколько микрорайонов. Власти выясняют причины произошедшего, в числе версий рассматривается и диверсия.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства происшествия
- Авария на ТЭЦ - одной из важнейших генерирующих мощностей Киргизии - произошла в ночь на пятницу. Предположительно, ЧП произошло на 14-м котле, сообщал замминистра энергетики республики Насипбек Керимов.
- Как рассказали очевидцы, на теплоцентрали взорвался котел, после чего в старом здании станции начался пожар. Его потушили в течение двух часов.
- В результате происшествия вышло из строя оборудование ТЭЦ, сообщили в Минэнерго Киргизии.
Причины ЧП
Пострадавшие и последствия
- Пострадали пятеро сотрудников ТЭЦ. Трое из них госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
- Жители Бишкека обеспечены электричеством, но приостановлена подача горячей воды и отопления в несколько микрорайонов. Под отключение попали примерно 60 тыс. квартир.
- Школы города перевели на дистанционный режим обучения как минимум до 5 февраля.
- Городской транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы работают в обычном режиме, сообщили ТАСС в мэрии Бишкека.
Реакция властей
- Создан оперативный штаб для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ.
- Власти готовы оперативно развернуть пункты обогрева для горожан, заявил вице-мэр Бишкека Жыргалбек Шамыралиев.
- ТЭЦ будет полностью восстановлена за 5-7 дней, заверил глава МЧС.
- Президент Киргизии Садыр Жапаров проинспектировал ход восстановительных работ и дал "неотложные поручения по скорейшему восстановлению" ее работы, сообщили в его пресс-службе.
- Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в связи с ЧП вернулся в Бишкек из Алма-Аты, где должен был принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
Международная реакция
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия готова оказать помощь Киргизии с ликвидацией последствий аварии.