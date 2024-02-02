В Перми возбудили уголовное дело из-за халатности при расселении аварийных домов

По данным прокуратуры, чиновники необоснованно перенесли сроки переселения из нескольких зданий

ПЕРМЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили после прокурорской проверки деятельности администрации Перми при расселении аварийного жилфонда. Об этом сообщает прокуратура края.

"Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку деятельности администрации Перми и ее функциональных органов при реализации полномочий по расселению аварийного жилищного фонда. По итогам рассмотрения материалов проверки, направленных прокуратурой, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении ведомства.

Проверка выявила, что органы местного самоуправления необоснованно перенесли сроки расселения из аварийных домов по улицам Александра Щербакова, 15; Бумажников, 2; Генерала Доватора, 34; Генерала Черняховского, 3; Корсуньская, 5 и 9; Ольховская, 29. Дома признаны аварийными и подлежащими сносу, срок расселения жителей установлен до 31 декабря 2024 года. "Вместе с тем, данные объекты не включены в действующие на территории города муниципальные и региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, финансирование на их расселение бюджетом города не предусмотрено. Без объективных причин срок отселения граждан изменен по инициативе должностных лиц администрации до конца 2030 года", - отметили в прокуратуре.

В администрации Перми журналистам пояснили, что указанные дома были признаны аварийными после 1 января 2017 года, поэтому не вошли в программу в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2019-2025 годов и адресную региональную программу на 2019-2023 годов, которая завершилась в 2023 году. "Ограниченный объем финансирования региональной программы ранее не позволил включить в нее весь объем аварийного жилфонда, признанного таковым после 1 января 2017 года", - сообщили в мэрии.

В администрации города также отметили, что управление жилищных отношений в 2023 году сформировало перечень домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года, чтобы министерство строительства Пермского края сформировало проект новой региональной программы. Однако вопрос о формировании этой программы будет рассматриваться после 2024 года. На период до расселения этих аварийных домов жильцам предлагаются помещения в маневренном жилищном фонде, заявления о переселении туда от граждан принимает любой филиал МФЦ, сообщили в администрации.