В Пушкине ликвидировали пожар на мясокомбинате

Никто не пострадал

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Пожар на предприятии в Пушкине ликвидирован, сообщили ТАСС в МЧС РФ.

"В Подмосковье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар. В Пушкине горело административное здание на территории мясного предприятия. Никто не пострадал", - сказали в МЧС.

В 21:35 пожар был локализован на площади 1,2 тыс. кв. м.

Административное здание на территории мясного предприятия на ул. Соколовской в Пушкине загорелось в понедельник вечером. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. В тушении пожара были задействованы 56 спасателей и 20 единиц техники.

В прокуратуре Подмосковья ТАСС сообщили, что Пушкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.