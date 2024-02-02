Суд рассмотрит протокол на депутата Мосгордумы Беседину о нарушении закона об иноагентах

Максимальное наказание по этому составу - 50 тыс. рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы принял к рассмотрению протокол о нарушении закона об иноагентах в отношении депутата Московской городской думы Дарьи Бесединой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом принят к рассмотрению протокол в отношении Бесединой по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение информационных материалов с нарушением закона о деятельности иностранных агентов)", - сказала собеседница агентства.

Максимальное наказание по этому составу - 50 тыс. рублей. Дата слушаний пока не назначена.

Ранее Беседина была включена в реестр иноагентов. Она участвовала в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, высказывалась против специальной военной операции на Украине и пропагандировала ЛГБТ-отношения.