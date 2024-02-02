Житель Челябинска стал фигурантом дела о переброске наркотиков в колонию арбалетом

У подозреваемого изъяли 12 свертков с марихуаной

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция в Челябинске задержала местного жителя, которого подозревают в попытке перебросить с помощью арбалета в исправительную колонию свертки с марихуаной. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Челябинской области.

"Переброска сорвалась в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами ГУ ФСИН России по Челябинской области при силовой поддержке ОСН "Гром", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 21-летний местный житель собирался за вознаграждение передать наркотики осужденным. При личном досмотре, кроме арбалета и стрелы, у него изъяли 12 свертков с марихуаной. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в значительном размере).