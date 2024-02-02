Белгородскую область атаковали около 20 украинских беспилотников за сутки

По населенным пунктам региона также выпустили более 70 снарядов, уточнил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 2 февраля. Белгородскую область атаковали около 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, более 70 снарядов выпустили по населенным пунктам региона. В результате действий ВСУ повреждены забор на территории школы и ЛЭП, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе в селе Щетиновка с БПЛА сброшено два взрывных устройства, также село атаковано с помощью трех дронов-камикадзе. По селу Журавлевка выпущено шесть артиллерийских снарядов. В районе села Ближнее системой ПВО сбиты два БПЛА противника, в селе Журавлевка - три, в селах Устинка и Щетиновка - по одному. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он.

В Борисовском районе ВСУ из гранатомета обстреляли окраину села Богун-Городок - зафиксировали 18 гранатометных выстрелов. На окраине села Казачье-Рудченское атаковали с помощью дрона-камикадзе. "В Валуйском городском округе в селе Тимоново найден и ликвидирован инженерной группой Минобороны России взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий", - проинформировал глава региона.

В Грайворонском округе по окраине села Мокрая Орловка выпустили четыре минометных снаряда, также с БПЛА сброшено взрывное устройство, повреждена линия электропередачи. По окраине села Сподарюшино выпущено четыре минометных снаряда, по окраине села Дроновка - два минометных снаряда.

В Краснояружском районе под минометный обстрел попало село Теребрено - зафиксировано три прилета, поврежден забор на территории Теребренской школы. Над поселком Задорожный 1 февраля сбили два БПЛА ВСУ. "В Шебекинском городском округе по селу Терновое выпущены пять снарядов из РСЗО "Град", по поселку Ленинский, хуторам Панков и Марьино - по три минометных снаряда, по поселку Красное - один минометный снаряд и 20 гранатометных выстрелов, по селу Белянка - два минометных снаряда. В селах Новая Таволжанка и Середа противник атаковал с помощью дронов-камикадзе - по одному в каждом селе", - написал Гладков.