В Новосибирске суд признал невиновным обвиняемого в убийстве подростка

По данным следствия, другой подросток умер вблизи кемпинга на пляже, ему нанесли четыре удара в шею

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска на основании вердикта присяжных заседателей признал невиновным Ивана Прудникова, обвиняемого в убийстве подростка на пляже у новосибирского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"2 февраля 2024 года приговором Советского районного суда Новосибирска Прудников И.И., обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), оправдан в соответствии с оправдательным вердиктом присяжных заседателей", - говорится в сообщении.

Присяжные посчитали, что молодой человек непричастен к совершению преступления.

Органами предварительного следствия Прудников обвинялся в том, что в июне 2018 года, находясь вблизи кемпинга на пляже в результате ссоры с потерпевшим, переросшей в борьбу, нанес ему четыре удара в шею, которые привели к смерти подростка.