В Москве задержали двух мошенников, обманувших священника почти на 100 тыс. рублей

Задержанные признали вину, они отпущены под подписку о невыезде

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали двух молодых людей, которые обманом завладели деньгами священника из храма Христа Спасителя Дмитрия Кельманова, отдавшего им около 100 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел у магазина бытовой техники на Дмитровском шоссе. К Кельманову подошли незнакомые ему парень с девушкой и убедили дать им взаймы 17 тыс. рублей, которые якобы им были необходимы для покупки билета в Чечню. Для обратной связи мужчина обменялся со священником номерами телефонов. Через некоторое время на телефон Кельманова поступил звонок с номера этого мужчины. Звонивший убедил потерпевшего перевести еще 75 тыс. рублей якобы на операцию, которая необходима его девушке", - рассказал собеседник агентства. Они обещали вернуть священнику всю сумму, однако в итоге пропали со связи. После этого потерпевший обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В итоге полицейские установили двух подозреваемых и задержали их в квартире в столичном районе Царицыно. Ими оказались приезжие из Ставропольского края - ранее дважды судимый за грабеж 31-летний Федор Поляков и 23-летняя Алена Сенченко. Задержанные признали вину, они отпущены под подписку о невыезде.