ФСБ в Петербурге изъяла у контрабандистов более 640 кг кокаина на 2 млрд рублей

Подозреваемых заключили под стражу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге пресекли крупный канал поставки наркотиков из Латинской Америки в Россию, у контрабандистов изъяли более 640 кг кокаина в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В ходе проведенных оперативно-следственных действий из оборота изъято более 641 кг наркотического средства кокаин в брикетах общей стоимостью более 2 млрд рублей. По данному факту следственной службой УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, поставка наркотика осуществлялась с целью дальнейшего сбыта в России крупным оптом. Причастных к организации контрабанды задержали и заключили под стражу.