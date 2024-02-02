В Москве мужчина с ножом и пистолетом напал на участкового

Полицейскому удалось со второй попытки скрутить нападавшего

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Мужчина с ножом и пистолетом напал на участкового полиции на северо-западе Москвы, он задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На Химкинском бульваре участковый, возвращавшийся со службы, увидел как с крыши пятиэтажки по веревке на балкон спускается мужчина. Он разбил окно квартиры на 5-м этаже и залез в внутрь. Войдя в подъезд и вызвав подкрепление, участковый столкнулся с этим мужчиной, в руках которого был нож", - сказал собеседник агентства.

На требование бросить нож злоумышленник не отреагировал, участковый выбил его из рук мужчины, но тот достал пистолет. Между ними завязалась борьба и полицейскому удалось со второй попытки скрутить нападавшего. Прибывшие коллеги увезли мужчину в отдел.

Как выяснилось в ходе разбирательства, нападавшим оказался 25-летний житель Крыма. Он залез в квартиру к своей девушке, с которой поссорился ранее. Та позвала на помощь четверых прохожих, на которых он и хотел напасть, но ему помешал участковый. В отношении задержанного возбуждено дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.