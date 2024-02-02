В Соликамске произошел пожар в колонии на площади 1,2 тыс. кв. м

По предварительным данным, никто не пострадал

ТАСС, 2 февраля. Здание исправительной колонии загорелось в Соликамске Пермского края, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"На территории исправительной колонии №9 в Соликамске горит здание на площади 1,2 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли на 100 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности", - сказал собеседник агентства.

Пожарные защищают от огня соседние с горящим здания. Предварительно, пострадавших нет.

Как уточнили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Пермскому краю, в цехе на момент возникновения пожара людей не было.

"В цехе, где произошел пожар, на момент его возникновения не было ни заключенных, которые там обычно работают, ни сотрудников колонии", - сообщили в ведомстве.

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