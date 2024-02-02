В Таиланде полиция выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении

Белорусскую супружескую пару ранее похитили на Пхукете и принудили перевести на чужой счет криптовалюту на сумму порядка $900 тыс.

БАНГКОК, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция провинции Пхукет выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении белорусской супружеской пары, принудив их перевести на чужой счет криптовалюту на сумму порядка $900 тыс. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

Двоих подозреваемых сотрудники полиции задержали в международном аэропорту Пхукета, когда они пытались покинуть страну. Еще двое были задержаны в месте проживания на острове. Все они были доставлены в полицейский участок для проведения допроса, в ходе которого они отвергли обвинения в свой адрес.

Пятый подозреваемый после задержания был допрошен отдельно от остальных. Он также отверг свою причастность к этому делу. Как отмечает газета, его считают организатором похищения.

Bangkok Post уточнила гражданство похищенных, которые оказались гражданами Белоруссии. Ранее издание сообщало, что похищенные люди были россиянами. По данным издания, инцидент произошел в понедельник, преступники затолкали в черный фургон Hyundai мужчину и женщину и увезли в неизвестном направлении. Позднее они были освобождены, после чего обратились в полицию.