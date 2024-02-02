В Туле задержали находившегося в международном розыске экс-главу подольского ДСК

Он скрывался от следствия восемь лет

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Бывший генеральный директор ЗАО "Подольский домостроительный комбинат", восемь лет находившийся в международном розыске за неуплату налогов на 54 млн рублей, задержан в Туле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах ГСУ СК и ГУ МВД по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области задержан 44-летний бывший генеральный директор ЗАО "Подольский домостроительный комбинат", который находился в международном розыске с 2016 года. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы), ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором и акционером организации за период с 2011 по 2014 год уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 54 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, представляемые в инспекцию ФНС России по городу Подольск.

При этом он не выплатил зарплату 60 работникам предприятия на сумму более 33 млн рублей.

В свою очередь руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова сообщила, что мужчина задержан в Туле. По данным полиции, размер неоплаченных налогов составляет 57 млн рублей.