Суд оставил под стражей нападавшую на посетителей ТРЦ в Тамбове девушку

По версии следствия, она вместе с группой подростков умышленно провоцировали конфликты с посетителями торговых центров, в частности, избили девушку и двух молодых людей

ТАСС, 2 февраля. Суд апелляционной инстанции оставил под стражей 17-летнюю девушку, которая нападала на посетителей торгово-развлекательного комплекса в Тамбове. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд апелляционной инстанции оставил без изменения постановление районного суда, обоснованность подозрения в причастности к совершению преступления проверена судом и подтверждается показаниями несовершеннолетних потерпевших, ее показаниями, а также протоколом явки с повинной", - говорится в сообщении.

Ранее девушку заключили под стражу на два месяца за противоправные действия в одном из ТРЦ города. Адвокат, не согласившись, обжаловал постановление суда в апелляционном порядке.

По версии следствия, девушка вместе с группой подростков умышленно провоцировала конфликты с посетителями ТРЦ, в том числе с 20-летней девушкой. Фигурантка вывела ее на улицу и избила. После этого с 16-летней подругой руками и ногами несколько раз ударила двух 16-летних молодых людей. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Следователи предъявили ей обвинение.