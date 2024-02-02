На Украине арестовали имущество экс-депутата Рады Царева

По данным СБУ, стоимость конфискованного имущества составляет около $13,2 млн

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Украинский суд наложил арест на имущество общественного деятеля, экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

"По материалам Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева. <...> Речь идет о квартире в центральной части Днепра (ранее Днепропетровск - прим. ТАСС), о земельном участке на Киевщине", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Формально украинский суд арестовал и имущество Царева в Крыму. В частности, речь идет о санатории имени Кирова и расположенном на его территории музее "Усадьба княгини Барятинской". На сайте санатория экс-депутат указан как директор. По подсчетам СБУ, стоимость конфискованного имущества с учетом активов на полуострове составляет около 500 млн гривен (порядка $13,2 млн).

На Украине Царева обвиняют в финансировании действий России, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и государственной измене, а также в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ.

Олег Царев - депутат Верховной рады четвертого, пятого, шестого и седьмого созывов (2002-2014) от Партии регионов, бывший заместитель главы фракции Партии регионов в Верховной раде. Являлся кандидатом на пост президента Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но 1 мая снял свою кандидатуру. В ночь на 27 октября 2023 года в Ялте на Царева было совершено покушение, он был тяжело ранен двумя выстрелами. ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). По данным ФСБ, координатор покушения задержан и дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях.