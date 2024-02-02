В МЧС назвали причину пожара на рынке в Ростове-на-Дону

По данным ведомства, возгорание произошло из-за аварийной работы электрооборудования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Причиной крупного пожара на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону, который произошел в ноябре 2023 года, стал аварийный режим работы электрооборудования. Об этом ТАСС сообщил представитель ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Аварийный режим [работы] электрооборудования [стал причиной пожара на рынке]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС директор рынка Шамиль Карабашев, ущерб от крупного пожара превысил 2 млн рублей. "Экспертиза, как мне сказали, закончилась. Мои павильоны сгорели на 2,145 млн [рублей], это мой ущерб. А [утраченный] товар пока никто не считал", - сказал Карабашев, добавив, что сумма ущерба может увеличиться. По его словам, к восстановительным работам на рынке "Темерник" планируется приступить в феврале.

Сообщение о пожаре на улице Миронова в Ростове-на-Дону поступило в 20:39 30 ноября 2023 года. На территории рынка "Темерник" загорелись торговые вещевые павильоны. Локализовать пожар удалось на площади 4 тыс. кв. м. Тушение осложняла плотная застройка и быстрое распространение огня. К ликвидации возгорания было привлечено 113 человек и 33 единицы техники. Полностью потушить пожар удалось к утру 1 декабря.