В Хабаровском крае выявили факт передачи полицейским служебной информации

В УМВД по региону заверили, что в случае подтверждения вины сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям

ХАБАРОВСК, 2 февраля. /ТАСС/. Оперативники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю выявили факт передачи служебной информации полицейским. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Оперативниками собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявлен факт противоправных действий сотрудника одного из подразделений краевого управления органов внутренних дел. Предварительно установлено, что указанное должностное лицо ввело в заблуждение гражданина относительно наличия у него реальной возможности оказать содействие в непривлечении последнего к уголовной ответственности. При этом он передал гражданину за денежное вознаграждение служебную информацию относительно совершенного им преступления", - сказали в пресс-службе.

Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке.

Ранее в мессенджерах появилась информация, что старший оперуполномоченный по особо важным делам УМВД России по Хабаровскому краю передал за 800 тыс. рублей видео отработки рабочих версий по преступлению и протокол допроса, которые хранились в архиве под грифом "Совершенно секретно".