В Псковской области изъяли из незаконного оборота 11 кг наркотиков

По делу о незаконном обороте наркотических средств на восемь лет колонии осудили женщину

ПСКОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли деятельность преступной группы, которая создала на территории региона сеть тайников для сбыта наркотиков, оперативники изъяли более 11 кг запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"В результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Псковской области пресечена незаконная деятельность гражданки России. Действуя согласно отведенной ей роли в составе преступной группы, изымала из заранее оборудованных в Псковской области тайников упаковки с наркотическим средством, разделяла его на более мелкие партии и перемещала в другие хранилища для дальнейшего незаконного сбыта. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 11 кг", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, злоумышленница признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное организованной группой в особо крупном размере), а также в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного паспорта гражданина России).

"Кроме того, установлено, что женщина использовала заведомо поддельный паспорт гражданина России для заключения договора найма гаражного бокса в Московской области. Приговором Дедовичского районного суда Псковской области гражданке назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.