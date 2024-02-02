Хакер из Тамбова пытался взломать сайт оборонно-промышленного комплекса

В УФСБ отметили, что ему за это грозит наказание в виде ограничения свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы до четырех лет и штраф в размере до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Тамбова за попытку совершения компьютерной атаки на электронный ресурс оборонно-промышленного комплекса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"На основании полученных материалов региональным УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ)", - отметили в пресс-службе.

Установлено, что мужчина 1978 года рождения ради неправомерного получения доступа к сетевому оборудованию использовал вредоносную компьютерную программу.

В УФСБ отметили, что санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде ограничения свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы до четырех лет и штраф в размере до 200 тыс. рублей. В настоящее время по делу проводятся следственные действия для сбора доказательств.