Суд в Таиланде рассмотрит вопрос об освобождении под залог пятерых арестованных россиян

Их подозревают в похищении двоих граждан Белоруссии

ПХУКЕТ /Таиланд/, 2 февраля. /ТАСС/. Таиландский суд в субботу проведет заседание по вопросу освобождения под залог пятерых россиян, которые подозреваются в похищении двоих граждан Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в провинции Пхукет Владимир Соснов.

"Граждане России были арестованы. Их подозревают в похищении двух граждан Белоруссии и принуждении к осуществлению денежного перевода на чужой счет. Суд состоится завтра, он рассмотрит вопрос их выхода под залог на время следствия. Мы посетили россиян в полицейском участке, проинформировали о правах, ориентировали на задействование адвоката, который уже приступил к работе", - сказал он.

Газета Bangkok Post ранее сообщила, что полиция Пхукета выдала ордера на арест пятерых россиян по делу о похищении белорусской супружеской пары, которую они принудили перевести на чужой счет криптовалюту на сумму около $900 тыс. По данным издания, двоих подозреваемых сотрудники полиции задержали в аэропорту Пхукета, когда они пытались покинуть страну. Еще двое были задержаны у себя дома. Все они были доставлены в полицейский участок для допроса, в ходе которого отвергли обвинения в свой адрес.

Пятый подозреваемый после задержания был допрошен отдельно от остальных. Он также отверг свою причастность к делу. Bangkok Post пишет, что его считают организатором похищения.

Как ранее информировала газета, инцидент произошел в понедельник, преступники затолкали в черный фургон Hyundai мужчину и женщину и увезли их в неизвестном направлении. Позднее они были освобождены, после чего обратились в полицию.