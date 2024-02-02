На Корсике поймали мафиози из списка 10 наиболее разыскиваемых преступников Италии

Мужчина считается боссом из города Виесте

РИМ, 2 февраля. /ТАСС/. Итальянский мафиози, входивший в список 10 наиболее разыскиваемых преступников этой страны, был арестован в Бастии на Корсике. До этого 40-летний Марко Радуано на протяжении почти года находился в бегах.

Мужчина считается боссом из южного города Виесте (обл. Апулия). Как напоминает газета Corriere della Sera, он спустился из окна тюрьмы строгого режима на Сардинии, где отбывал пожизненный срок за убийства и покушения, по веревке из завязанных простыней. После побега преступник был включен в список наиболее опасных преступников Европола. Как отмечается, в его поисках и поимке участвовали карабинеры из того же отделения, которое было задействовано в аресте "босса боссов" "Коза ностра" Маттео Мессины Денаро.