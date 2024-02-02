МВД объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову

По какой статье ведется розыск, не указано

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Адвокат Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) Ольга Михайлова, которой ранее было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

"Михайлова Ольга Олеговна. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе. По какой статье ведется розыск, не указано.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что следствие заочно обвинило Михайлову по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Она проходит обвиняемой по тому же делу, по которому ранее были арестованы трое других адвокатов Навального. Михайлова подтвердила эту информацию. Адвокат находится за границей.