В Горловке женщина получила ранение при атаке украинского беспилотника

Глава администрации города Иван Приходько также сообщил, что в результате ЧП поврежден автомобиль

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Мирная жительница Горловки ДНР получила ранение в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава администрации города Иван Приходько.

"Ранена мирная жительница поселка Гольмовский (Никитовский район Горловки). <…> В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) в поселке сгорел легковой автомобиль", - написал мэр в Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотника в 14:40 мск.