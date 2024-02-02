В КБР двух жителей подозревают в незаконном предпринимательстве

Ущерб от их действий превысил 24 млн рублей

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Полиция Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подозревает двух экс-директоров фирмы в незаконном предпринимательстве. Ущерб превысил 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Факты незаконного предпринимательства, совершенные двумя бывшими руководителями фирмы, занимающейся предоставлением услуг по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения на территории Черекского района, выявили сотрудники УЭБиПК МВД по КБР.

"Так, 57-летняя местная жительница, возглавлявшая организацию до января 2023 года, не имея соответствующей лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов, в течение нескольких месяцев осуществляла поставку тепловой энергии учреждениям и предприятиям, расположенным в населенных пунктах района. В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности был извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 10,2 млн рублей. По аналогичной схеме действовал пришедший ей на смену 30-летний экс-руководитель этой же фирмы, с января по ноябрь 2023 году он получил свыше 14,7 млн рублей незаконного дохода", - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых следственной частью следственного управления МВД по КБР возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) УК РФ.