Ущерб от теракта на Крымском мосту оценили в 7 млрд рублей

Подозреваемым в его совершении предъявили обвинения, некоторым из них грозит пожизненное лишение свободы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России оценил ущерб от взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года на сумму около 7 млрд рублей. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из обвиняемых по делу Сергей Бизюкин.

"По версии СК, материальный ущерб составляет порядка 7 млрд рублей. В настоящий момент следственные действия по моему подзащитному Александру Былину завершены, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказал он. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что окончательные обвинения также предъявлены еще нескольким фигурантам дела. Это граждане России, Армении и Украины Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Артем и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоб и Артур Терчанян.

При этом СК ужесточило обвинение главе ООО "Экстра" Былину и Антипову. По версии следствия, компания Былина значилась получателем груза, а руководимая Антиповым "ТЭК-34" предоставила под груз новую машину. Им обоим предъявили обвинения в преступлении по ч. 3 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, приведший к гибели людей). По этой статье им грозит до пожизненного лишения свободы. Обвиняемым также предъявили обвинения по ч. 4 ст. 221.1 УК (незаконное приобретение, передача и перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы).

Организатором теракта на мосту СК считает главу Службы безопасности Украины Василия Малюку. Его заочно арестовал российский суд. Глава украинской спецслужбы в 2023 году признался в планировании атаки на мост. По информации "Коммерсанта", всего в этом преступлении участвовали 13 человек. Фигурантов дела будут судить в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, в результате чего загорелись цистерны соседнего грузового поезда. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.