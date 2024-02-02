В Нижнем Новгороде два человека пострадали в результате вспышки паров спирта на заводе

В региональной Гострудинспекции уточнили, что рабочие получили ожоги

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Вспышка паров спирта произошла на предприятии в Нижнем Новгороде, ожоги получили два человека, сообщается в Telegram-канале региональной Гострудинспекции.

"По предварительной информации, 2 февраля 2024 года в дневное время суток в производственном помещении ООО "ТСН-электро" в Канавинском районе Нижнего Новгорода произошла вспышка паров спирта, в результате чего два человека получили ожоги", - говорится в сообщении.

Сейчас инспекция выясняет обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений.