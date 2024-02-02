В отношении уроженки Ленобласти, ставшей боевиком ИГ, возбудили уголовное дело

Марии Ершовой грозит до 20 лет лишения свободы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Уроженка Кириши в Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела об участии в международной террористической организации. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным следствия, женщина еще в 2015 году уехала в Сирию, где вступила в ряды боевиков международной террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещена в России).

"По полученным сведениям, пропавшая без вести в 2015 году уроженка города Кириши Ленинградской области Мария Ершова в настоящее время находится в лагере боевиков международной террористической организации ИГИЛ в провинции Аль-Холь", - рассказал собеседник агентства.

Правоохранители установили, что женщина приняла радикальный ислам и вступила в террористическую организацию в роли рядового боевика. По совокупности инкриминируемых преступлений Ершовой грозит до 20 лет лишения свободы.