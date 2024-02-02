В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ многоэтажки в поселке Днепряны

В администрации городского округа Новая Каховка отметили, что рядом с домом нет военных объектов, недалеко находится школа

ГЕНИЧЕСК, 2 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по многоквартирному дому в поселке Днепряны Херсонской области, рядом с которым находится школа, сообщается в Telegram-канале администрации городского округа Новая Каховка.

"Сегодня, 2 февраля, украинские боевики ВСУ нанесли массированный удар по многоэтажному дому по ул. Корсунской. <...> Вылетели окна в квартирах, разбиты балконные рамы остекления. Рядом с многоэтажкой нет военных объектов, недалеко находится школа. Украинские боевики такими обстрелами пытаются планомерно разрушить мирные жилые кварталы в Днепрянах", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что этот дом систематически подвергается атакам со стороны ВСУ. Так, в четверг из-за обстрела в нем полностью выгорела однокомнатная квартира.