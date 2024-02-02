В Ивановской области мужчина обстрелял из ружья родственников после ссоры

В результате инцидента пострадали два человека

ТАСС, 2 февраля. Житель Ивановской области после конфликта с родственниками открыл стрельбу из ружья по ним, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"По версии следствия, вечером 29 января 2024 года в селе Буньково обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры со своими родственниками, которые находились на придомовой территории его дома, произвел в них несколько выстрелов из ружья через оконный проем", - говорится в сообщении.

Мужчина получил множественные ранения ноги, а его супруга - ранения бедра. Пару доставили в больницу. Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30 п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Фигуранту уже предъявили обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.