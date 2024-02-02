В ДТП в Адыгее погибли три человека

Авария также привела к частичному перекрытию движения

МАЙКОП, 2 февраля. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей на трассе в республиканском центре Адыгеи - Майкопе - привело к гибели трех человек, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"Предварительно установлено, что ДТП с участием трех автомобилей - двух отечественных и одной иномаркой - произошло на автодороге, ведущей к станице Ханской. Погибли три человека: 60-летний мужчина и 56-летняя женщина - жители Краснодарского края - и 27-летний житель Адыгеи", - говорится в сообщении.

Движение частично перекрыто. К месту ДТП направлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы, которые обеспечивают безопасный проезд других транспортных средств на участке дороги. Следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция устанавливают все детали и обстоятельства аварии, добавили в пресс-службе ведомства.