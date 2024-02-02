В Иркутске приостановили работу кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции, воды, а также смывы с объектов для проведения лабораторных исследований

ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области выявило нарушения в работе кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой, и приостановило работу заведения. По факту произошедшего началось эпидемиологическое расследование, сообщило ведомство.

"Специалисты регуправления Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование по факту 11 случаев острой кишечной инфекции среди жителей города Иркутска. В деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, в настоящий момент его работа приостановлена, материалы переданы в суд", - говорится в сообщении регуправления.

В кафе взяты пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов для проведения лабораторных исследований.

Утром в Иркутске госпитализировали девять человек, в том числе двое детей. Всего к медикам с признаками отравления обратились 11 человек. Установлено, что пострадавшие ели шаурму в кафе в Ленинском районе Иркутска. СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).