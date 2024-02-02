В ДНР мужчина получил ранение при атаке украинского беспилотника-камикадзе

ЧП произошло на трассе Ясиноватая - Горловка

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Мужчина получил ранения в результате атаки украинского беспилотника-камикадзе на трассе Ясиноватая - Горловка в ДНР.

Об этом сообщается в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 2 февраля по состоянию на 17:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. В Ясиноватском районе в результате атаки БПЛА-камикадзе на трассе Ясиноватая - Горловка ранен мужчина 1996 года рождения." - сообщили в СЦКК.

Также в результате атак со стороны ВСУ 2 февраля в Горловке ранена женщина, повреждения получили жилые дома и школа.