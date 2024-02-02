Суд арестовал организатора поездки автобуса, попавшего в ДТП на Кубани

В результате аварии погибли пять человек

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Суд по ходатайству следствия арестовал в Краснодарском крае организатора поездки автобуса, попавшего в ДТП, в результате которого погибли пять пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, ехавшего по маршруту Москва - Нальчик, произошло в 03:02 мск 28 января в районе станицы Новоулешковской на 15-м км трассы Р-217. Погибли пять человек, еще девять, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

"Продолжается расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием рейсового автобуса в Павловском районе Краснодарского края. В рамках расследования задержан и заключен под стражу 41-летний организатор автобусной поездки. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в сфере пассажирских перевозок (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 41-летний житель Кабардино-Балкарской Республики организовал перевозку пассажиров на платной основе, при этом лицензии на осуществление этого вида деятельности у мужчины не было. Кроме того, отсутствовала страховка пассажиров, был нарушен порядок эксплуатации тахографа, обвиняемый не имел статуса субъекта предпринимательской деятельности. При этом ранее он дважды уже привлекался к административной ответственности за осуществление пассажирских перевозок без лицензии, уточнили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается, его взял под личный контроль руководитель следственного управления СК РФ по краю.