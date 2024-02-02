Курганская школьница избила ученицу на глазах у толпы

Полиция начала проверку

ТАСС, 2 февраля. Полиция проводит проверку по факту избиения школьницей другой ученицы на глазах у толпы в Шумихе Курганской области. Правоохранители готовят материалы для принятия решения о помещении подростка в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщили в УМВД по региону.

Ранее в сети распространили видео, где одна из школьниц издевается над другой, а толпа снимает происходящее.

"В одной из образовательных организаций города Шумихи Курганской области произошел конфликт между двумя школьницами. Сотрудниками МО МВД России "Шумихинский" собираются материалы для принятия решения о помещении участницы конфликта в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области. Также сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из участниц конфликта стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела полиции.